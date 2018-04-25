Kartepe Belediyesi’nden kadınlara indirimli cilt bakımı fırsatı

Kartepe Belediyesi’nin hizmetlerinden faydalanmaya devam eden Kadınlar Kulübü üyeleri, indirimli cilt bakımı yaptırma fırsatı elde etti.

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü üyeleri için spordan, beslenmeye, eğitimden, kültür sanata, sağlıktan güzelliğe kadar birçok konuda gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor. Son olarak özel bir güzellik merkezi ile indirim protokolü hazırlayan Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, üyelerinin indirimli bir şekilde cilt bakımlarını yaptırmalarını sağlıyor.

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü’nün organize ettiği cilt bakım seansları Şevkatiye ve Ataevler Mahallesi’nde bulunan KAR-MEK kursiyerleriyle devam edildi. Kartepe Belediyesi özel bir güzellik merkezi ile baharın gelmesiyle birlikte Kartepeli kadınlara yönelik cilt bakımlarına hız verdi. Cilt bakımı yapılmadan önce Kartepeli kadınlara cilt bakımlarının nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgiler uygulamalı olarak anlatıldı. Kadınlar tarafından yoğun ilgi gören Kartepe Belediyesi’nin bu hizmeti, hijyenik şartlar içerisinde özel bir güzellik merkezinde yapılıyor. Kartepeli kadınlara cilt problemleriyle ilgili; leke tedavisi, el ve ayak bakımları, cilt analizi ve bilinçlendirme eğitimleri gibi birçok hizmet veriliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepemiz’de yaşayan her kadınımıza hizmet verilmektedir. Bu hizmetlerimizden yararlanmak isteyen kadınlar “Kadın Spor Merkezi” ve “KAR-MEK” kurslarımıza kayıt olmaları yeterlidir. On binin üzerinde kadınımıza hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Kartepeli kadınlara yönelik yaptığımız hizmetlerimiz kadınlarımızın günün yorgunluğunu atmaları, bir nebze de olsa stresten uzaklaşmalarını, sosyalleşmelerine teşvik etmek ve en önemlisi kendilerini sevmelerini sağlamaktır. Bildiğimiz gibi vücudumuzun giysisi cildimizdir. Cilt sağlığı ve temizliği önemlidir. Bu konuda kadınlarımızı bilinçlendirmek ve farkındalık düzeylerini arttırmak için bu hizmeti de kadınlarımızın ayağına getirdik. Çünkü biliyoruz ki kadın gülerse Dünya güler” dedi.