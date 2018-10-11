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11 Ekim 2018 Perşembe 10:26

Kartepe Belediyesi’nin 2019 bütçesi 140 milyon TL olarak belirlendi

Kartepe Belediyesi Ekim ayı ikinci olağan meclis toplantısında belediyenin 2019 bütçesi 140 Milyon TL olarak belirlendi.Kartepe Belediyesi Ekim ayı olağan meclisin ikinci oturumu Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in başkanlığında...

Kartepe Belediyesi'nin 2019 bütçesi 140 milyon TL olarak belirlendi
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Kartepe Belediyesi Ekim ayı ikinci olağan meclis toplantısında belediyenin 2019 bütçesi 140 Milyon TL olarak belirlendi.

Kartepe Belediyesi Ekim ayı olağan meclisin ikinci oturumu Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in başkanlığında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Meclis gündeminde yer alan üç gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kartepe Belediyesi’nin 2019 bütçesi 140 Milyon 270 bin TL olarak belirlendi. Kartepe Belediyesi’nin Ekim ayı birinci oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2018 yılı mali yılı ek ödenek, 2019 yılı mali yılı bütçe taslağı ve 2019 mali yılı performans maddeleri oy çokluğu ile kabul edildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ahmet Atlı tarafından komisyon çalışmaları hakkında meclise bilgi verildi.

Meclis toplantısında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “2019 gelir bütçesinin geçmiş yıllar göz önüne alındığı zaman yüzde 18’lik artıkla bütçe 140 Milyon 270 bin TL’ye çıkmıştır. Muhalefet tarafından yapılan eleştirilerde somut olarak bir şey yoktur. Yatırım veya sosyal belediyecilik yönünden eleştiriler yoktur. Gereken yatırımların yapılmasının yanı sıra ekipman noktasında bir eksiğimizin kalmadığı, bununla birlikte sosyal belediyeciliğin örnekleri göstererek ödüller alınmıştır. Fen İşleri, Park ve Bahçeler ve Etüt Proje Müdürlükleri yapılan yatırımlar görülmektedir” dedi.
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