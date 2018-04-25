Kartepe Belediyesi’nin Atla Terapi Merkezi projesine ödül

Kartepe Belediyesi, 2. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi’nde düzenlenen ödül töreninde “Şehir Sağlığını Geliştirme” kategorisinde 2.’lik ödülünü almaya hak kazandı.

Çevre ve Şehircilik ve Sağlık Bakanlığı’nın gözetiminde birçok üniversite ve belediyenin yer aldığı 2. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi, 16-20 Nisan tarihleri arasında Kapadokya’da gerçekleştirildi. Ana teması “Yarının Kentleri” olan 2. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi’nde düzenlen “Yerel Yönetimler Arası en iyi Uygulama Yarışması”, “Şehir Sağlığını Geliştirme” kategorisinde Kartepe Belediyesi Atla Terapi Merkezi projesi ile 2.’lik ödülüne layık görüldü. Aynı kategoride birinciliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi elde etti. Kapadokya’da düzenlenen kongrenin ödül törenine Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez adına Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz katıldı.

Başkan Üzülmez adına ödülü alan Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, “4 yıllık emeklerimizin karşılığını sosyal projelerimiz ile aldığımızı görmek gurur verici. Başkanımız Hüseyin Üzülmez’in öncülüğünde emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyor, Kartepe halkımız adına nice başarılar diliyorum” dedi.