KOCAELİ:
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11 Ekim 2018 Perşembe 11:32

Kartepe Belediyespor voleybolda iddialı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe Belediyespor Erkek Voleybol ile Düzce Çilimli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı karşılaşmasını izledi.Kocaeli’ni 2’nci Lig’de temsil eden Kartepe Belediyespor erkek voleybol takımı,...

Kartepe Belediyespor voleybolda iddialı
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Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe Belediyespor Erkek Voleybol ile Düzce Çilimli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı karşılaşmasını izledi.

Kocaeli’ni 2’nci Lig’de temsil eden Kartepe Belediyespor erkek voleybol takımı, Sakarya Akyazı’da katıldığı turnuvada göstermiş olduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Kartepe Belediyespor Erkek Voleybol takımı karşılaştığı Düzce Çilimli Belediyespor Erkek Voleybol Takımını 3-0 mağlup ederek lige güzel bir başlangıç yaptı.

15 Temmuz şehitleri anısına Sakarya’nın Akyazı ilçesinde düzenlenen turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Kartepe Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda Düzce Çilimli Belediyespor’u konuk etti. Karşılaşmayı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, AK Parti Kartepe ilçe yöneticileri ve Kartepeliler katıldı.

Kartepe Belediyespor Erkek Voleybol Takımı karşılaşamaya Sercan, İlker, Fatih, Emrecan, Mehmet ve Mehmetcan altılısıyla çıktı. Set vermeden sahadan galibiyetle ayrılan Kartepe Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Gürhan Öztürk teknik heyet ve sporcuları Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez tebrik etti.

Yapılan yatırımların karşılığını aldıklarını dile getiren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepe Belediyesi olarak amatör sporlara yaptığımız yatırımların karşılığını alıyoruz. Bu durum bizleri memnun etmektedir. İlçeler arasında en fazla amatör branşta mücadele eden ve bunun sonunda başarılar elde eden Kartepemizdir. Sporun her branşına destek verilmektedir. Gençlerimizin sporda elde ettiği başarılar geleceğimizin daha güvenli olması anlamına gelmektedir” şeklinde konuştu.
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