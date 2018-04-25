Kartepe’de 3 bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Kartepe Kent Meydanı Camii’nin temeli atıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Kartepeli bir işadamının destekleri ile yaptırılan Kartepe Kent Meydanı Camii’nin...

Kartepe’de 3 bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Kartepe Kent Meydanı Camii’nin temeli atıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Kartepeli bir işadamının destekleri ile yaptırılan Kartepe Kent Meydanı Camii’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde gerçekleşen 3 bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Kartepe Kent Meydanı Camii’nin temel atma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe İlçe Kaymakamı Ayhan Durmuş, İl Müftüsü Yusuf Doğan, Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Turan Aksoy, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Mübarek üç aylar içerisindeyiz. Hayırlı mübarek bir iş için bir araya geldik. Dualarımızda ülkemizin güvenliği, bayrağımızın inmemesi, ezanın dinmemesi için canla başla mücadele eden Mehmetçiklerimizi unutmayalım. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin şefaatlerine bizleri nail eylesin. Ülkemiz de son 16 yılda yapılan yatırımların yanı sıra dünyada Müslüman mazlumların umut ışığı olduk” dedi.

“Geleceğimiz olan genç nesillerin yetişmesi için gereken tüm mekanlar hazırlanmaktadır” diyen Başkan Üzülmez “Kartepemiz’de yeni kent meydanı oluşmaktadır. Kartepe Kaymakamlığı bitmiş durumdadır. Belediye hizmet binamız bitme noktasında gelmiştir. Kartepe’de yeni kent merkezi ilçeye ayrı bir değer katacaktır. Alt ve üst yapılarla aralıksız yatırımlarımız devam ediyor. Yüz bin kişinin hizmetini alacağı kent merkezi yeni bir başlangıç olacaktır. Son 4 yıl içerisinde 10’un üzerinde camimizin yapımına kadar birçok eksikliklerin giderilmesi için gerekeni yapıyoruz. Kartepemiz’de 6 caminin yapımı devam etmektedir. Büyükşehir Belediyemizden büyük destek alıyoruz” diye konuştu.

Daha sonra konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Hayırlı bir iş için Allah’ın evinin, Müslümanların toplanma yeri olan camimizin temel atma töreninde bir araya geldik. İnşallah açılışında da bir arada oluruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Buranın planlaması yapılırken kent meydanı olarak düzenlendi. Burada on belde vardı. Planlama yaparken merkezinde cami olsun, yanında müftülük, kuran kursu, belediye hizmet binası, kaymakamlık ve ticari ve konut alanları olarak düzenlendi. Kent meydanı çalışmaları bittiği zaman ülkemize örnek olacak proje bitmiş olacaktır” şeklinde konuştu.

Kartepe’nin her geçen gün geliştiğini kaydeden Başkan Karaosmanoğlu “Cami merkezli bir çevre olacaktır. Yaz döneminde çevresi tamamlanmış olacaktır. Caminin bitmesiyle birlikte herkes burada yerini alacaktır. Burası Kartepemiz’de herkesin ulaşabileceği bir yerdir. Burası tam bir şehir merkezi durumuna gelecektir. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bu milletin önüne geçti, ülkemizi derledi toparladı, pek çok fırtınalı, badireleri Allah’ın izniyle atlattık. Ülkemizin ve şehirlerimizin hızlı bir şekilde geliştirmesi için yerel de bizler gayret edeceğiz. Ülkemizin ve dünyanın durumunu izliyorsunuz. Ülkemizin güçlü olmasını istemiyorlar” ifadelerini kullandı.

Kartepe Kent Meydanı Camii’nin temeli, konuşmaların ardından dualar ile atıldı.