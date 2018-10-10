KOCAELİ:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:56

Kartepe kent Meydanı’nda çalışmalar devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesindeki kent meydanın yapım çalışmalarını hızla sürdürüyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinde kent meydanı çalışması yapıyor. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki yapımı...

Kartepe kent Meydanı'nda çalışmalar devam ediyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesindeki kent meydanın yapım çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinde kent meydanı çalışması yapıyor. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki yapımı devam eden kent meydanı çalışmaları 30 bin metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor. Kartepe Kent Meydanı Gebze, Dilovası, Başiskele, Karamürsel ve İzmit’ten sonra ilçelere kazandırılan altıncı meydan olacak. Kent meydanı çalışması Kartepe Belediyesi Hizmet Binası ve Kaymakamlık Binası’nı kapsayacak şekilde yapılıyor.

Saha çalışmaları süren meydanda stabilize serim işleri ve menfez betonarme imalatları tamamlandı. Betonarme işleri tamamlanan kafelerin de çelik imalatına başlanıldı. Belediye ve Kaymakamlık arası taş dolgu yapılarak sıkılaştırma işlemi tamamlanan kent meydanının, belediye arkasındaki istinat duvarının imalatlarına devam ediliyor. İçerisinde sosyal donatı alanlarının yer alacağı Kartepe Kent Meydanı projesi içerisinde sosyal alanlar da yer alacak. Meydanda her biri 109 metrekare olmak üzere 3 adet kafeterya, 2 adet animasyonlu süs havuzu bulunacak. Meydan amfiler, çeşitli ağaç ve bitki görselleri arasına kurulacak oturma bankları ile renklendirilecek.

Yer yer yeşil alanların bulunacağı meydanda ağaçlar için otomatik sulama sistemi bulunacak. Meydanın zemin kaplaması olarak doğal taşlardan granit ve bazalt plak taşlar kullanılacak. Meydanın mimari yapısını destekleyen dekoratif aydınlatma elemanları ile aydınlatma yapılacak.
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