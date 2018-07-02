KOCAELİ:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:05

Kartepe Leyla Atakan Caddesi’nde düzenleme

KOCAELİ(İHA) – Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Maşukiye Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde çevre düzenlemesi yaptı.Turizm ilçesi olan Kartepe’de yaz ayının gelmesiyle birlikte çalışmalara hız verildi. Özellikle...

Kartepe Leyla Atakan Caddesi'nde düzenleme
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KOCAELİ(İHA) – Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Maşukiye Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde çevre düzenlemesi yaptı.

Turizm ilçesi olan Kartepe’de yaz ayının gelmesiyle birlikte çalışmalara hız verildi. Özellikle turistlerin akın ettiği turistik yerler Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince elden geçiriliyor. Turistlerin özellikle tercih ettiği Maşukiye Mahallesi ana caddelerinden olan Leyla Atakan Caddesi’nde belediye ekipleri yabani otların temizliğinin yanı sıra tespit edilen eksiklikler hemen gideriliyor.

Turizm ilçesi olan Kartepe’de gereken yatırımların yapıldığını belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe’de turizm hedefini 1 Milyon turist olarak belirledik. Bu hedefe ulaşılması noktasında gereken yatırımlar yapılmaktadır. Belediye ekiplerimiz tarafından ilçe genelinde tespit edilen eksiklikler hemen giderilmektedir. Çevre düzenlemeleri de hemşehrierimizin istek ve beklentilerine cevap verecek şekilde yapılmaktadır” şeklinde konuştu.
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