Kartepe sağlığa yürüdü

Kartepe Doğal Yaşam Parkı’nda Turizm Haftası sebebiyle sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kartepe Doğal Yaşam Parkı’nda, Turizm Haftası münasebetiyle Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş öncesinde sağlığın önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Burası cennetten bir köşe gibidir. Doğal yaşam alanı olarak halkımıza hizmet vermektedir. Burada küçük bir hayvanat bahçesi bulunmaktadır. Yürüyüş parkuru haricinde ki her yer doğal hayata aittir. Orman koruma altına alınmıştır. Bizler haftanın 3 günü sizlerle birlikte yürüyüşlerimize devam ediyoruz. Beslenme alışkanlıklarımıza dikkat etmeliyiz. Hayatın stresinden uzaklaşmak için yürüyüş yapın. İnsanın kendine yapabileceği en büyük kötülük sigara içmesidir. En büyük tehlikelerden biridir. Kendi kendimize ihanet ediyoruz. Sağlıklı yaşamak hepimizin hakkıdır” dedi.

Karaosmanoğlu’nun konuşmasının ardından protokol ve vatandaşlar 6 kilometrelik parkurda yürüyüş gerçekleştirdi.