KOCAELİ:
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24 Temmuz 2018 Salı 10:42

Kartepe Suadiye-Çepni Mahalle Konağı Bitme Noktasına Getirildi

Kocaeli Kartepe Belediyesi Suadiye-Çepni Mahalle Konağı bitme noktasına geldi. Kısa sürede kaba inşatı biten konağın bu yıl sonunda hizmete geçmesi planlanıyor.Kartepe Belediyesi tarafından planlanan, Suadiye-Çepni Mahalle Konağı hızlı...

Kartepe Suadiye-Çepni Mahalle Konağı Bitme Noktasına Getirildi
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Kocaeli Kartepe Belediyesi Suadiye-Çepni Mahalle Konağı bitme noktasına geldi. Kısa sürede kaba inşatı biten konağın bu yıl sonunda hizmete geçmesi planlanıyor.

Kartepe Belediyesi tarafından planlanan, Suadiye-Çepni Mahalle Konağı hızlı çalışmalar neticesinde bitme noktasına geldi. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in görev gelmesiyle birlikte başlatılan mahalle konakları Kartepelilerin büyük beğeni toplamasının yanı sıra verdiği hizmetlerle de adından söz ettiriyor.

2018 yılını başında geniş katılımla temeli atılan Kartepe Suadiye-Çepni Mahalle Konağı’nın kaba inşaatı bitme noktasında geldi. İnşaatın bitmesi sonrasında bina içerisinde çalışmalar başlayacak. Tefrişatın kısa sürede tamamlanarak en geç yılsonuna kadar hizmete sunulması planlanıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepemizde klasik belediyeciliğin yanı sıra genç bir ilçe olarak, şehirleşme yolunda merkezi hükümetimiz ve büyükşehir belediyemizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Her mahallemizin ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirdik. Klasik belediyeciliğin yanı sıra Türkiye’de örnek olmuş sosyal ve kültür belediyeciliğiyerine getirilmektedir. Suadiye’ye ayrı bir imza atılıyor. Mahalle konağı sözümüzü yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Üzülmez, Suadiye’de başlanılan projelerin bitmesi ile 10 Milyon TL yatırım yapılmış olacaktır şeklinde konuştu.

1’nci katta 138 metre kare alan üzerinde Bilgi Evi, Emekli Odası, Muhtar Odası, Bay Mescid/Abdesthane, 2’nci katta 195 metre kare alan üzerinde Eğitmen Odası, Bayan Mescid/Abdesthane, 2 Derslik, Spor Salonu ve balkon yer alacak. Suadiye-Çepni Mahalle Konağıtoplam 335 metre kare alan ile hizmet verecek.
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