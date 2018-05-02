Kartepe Yüzme Havuzu’nun inşası başladı

Kartepe ilçesinde projelendirilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun inşa çalışmaları başladı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde planladığı spor tesislerini bir bir hayata geçiriyor. Her ilçeye bir yüzme havuzu düşüncesiyle çalışmalarını...

Kartepe ilçesinde projelendirilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun inşa çalışmaları başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde planladığı spor tesislerini bir bir hayata geçiriyor. Her ilçeye bir yüzme havuzu düşüncesiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ihalelerinin ardından projeleri uygulamaya koyuldu. Bu kapsamda Kartepe’de projelendirilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun inşa çalışmaları başladı. Temel kazı çalışmaları tamamlanan yapının alt temel betonu dökülerek demir örme çalışmalarına başlandı. Alt kotta yer alan temele ait su yalıtım imalatı ise devam ediyor.

Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi’nde yapımına başlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu toplam 3 bin 370 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Yapı bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa edilecek. Zemin katta giriş fuayesi, 12,50 çarpı 25 metre ebadında yarı olimpik yüzme havuzu, 3 çarpı 10 metre çocuk havuzu yer alacak. Bu katta ayrıca kafeterya, idari birimler, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve tuvaletler bulunacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan spor salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler, büfe ile 94 kişilik seyirci tribünü yer alacak. Bodrum katta da su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası, klima santrali gibi bölümler oluşturulacak. Proje 330 günde tamamlanarak hizmete girecek.

Kartepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile kentteki yarı olimpik yüzme havuzu sayısı dörde çıkacak. Buna Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da eklenecek. İlki Körfez’de yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu sporculara hizmet veriyor. Çayırova Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da geçtiğimiz haftalarda hizmete girdi. Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşası devam ediyor. Ayrıca Gebze şehir merkezinde de tam donanımlı Olimpik Yüzme Havuzu da hizmet veriyor. Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun da yakında inşasına başlanacak.