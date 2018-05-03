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03 Mayıs 2018 Perşembe 13:14

Kartepe’de 6 bin çocuk tiyatro ile buluştu

Çocuklara yönelik çalışmalarını sürdüren Kartepe Belediyesi 5 ay içerisinde 6 bin çocuğu tiyatro ile buluşturdu.Kartepe’de çocuk ve gençlere yönelik eğitim, sosyal ve sportif alanlarda çalışmalarını sürdüren Kartepe Belediyesi, sanata...

Kartepe'de 6 bin çocuk tiyatro ile buluştu
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Çocuklara yönelik çalışmalarını sürdüren Kartepe Belediyesi 5 ay içerisinde 6 bin çocuğu tiyatro ile buluşturdu.

Kartepe’de çocuk ve gençlere yönelik eğitim, sosyal ve sportif alanlarda çalışmalarını sürdüren Kartepe Belediyesi, sanata teşvik amacıyla düzenlediği tiyatrolar ile beş ayda 6 bin çocuğu tiyatro ile buluşturdu. Çocukları motive etmek, eğlendirirken öğrenmelerine imkan sağlamak amacıyla 15 günde bir düzenlenen çocuk tiyatroları, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Kartepeli miniklerle buluşmaya devam ediyor. “Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın” sloganı ile yürütülen projede 10 bin çocuğa ulaşmak hedefleniyor.

Kartepe’de çocuk olmanın ayrıcalık olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Sanatla erken yaşta tanışan çocuklar, hayatı daha iyi tanımlıyor, yeteneklerini keşfediyor ve hayal gücünü geliştirerek daha verimli kullanabiliyor. Bilim, kültür ve spor gibi sanat da hem aklı hem de ruhu besleyen önemli bir damardır. Geleceğimiz için bunu da ihmal etmeden çocuklarımızı destekliyor, Mutlu Kartepe’yi mutlu çocuklarla inşa ediyoruz” dedi.
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