Kartepe’de atık tekstil, ülkeye kazandırılıyor

Kartepe Belediyesi tarafından başlatılan geri dönüşüm projesi kapsamında, tekstil atıklarının kaynağında ayrılması için 50 adet konteyner yerleştirildi.Kaynağında ayrıştırma çalışmalarına büyük bir hassasiyet ile devam eden Kartepe...

Kartepe Belediyesi tarafından başlatılan geri dönüşüm projesi kapsamında, tekstil atıklarının kaynağında ayrılması için 50 adet konteyner yerleştirildi.

Kaynağında ayrıştırma çalışmalarına büyük bir hassasiyet ile devam eden Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tekstil atıklarını diğer atıklardan ayrı toplanması için ilçe geneline 50 adet tekstil konteyneri yerleştirildi. Proje ile tekstil alanında ihtiyaç duyulan hammadde konusunda geri kazanımların olması, yeni üretimler sırasında oluşacak sera gazı ve küresel ısınma etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Toplanan tekstil atıkları ham madde olarak kullanılabileceği gibi aynı zamanda kullanılabilecek durumda olanlar ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırılacak.

Doğanın kendilerine torunlarından emanet olduğunu belirten Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, "Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’in öncülüğünde turizm kenti olan ilçemiz için gereken bütün yatırımlar yapılmaktadır. Doğamız bizlere torunlarımızın emanetidir. Bunun içinde geri dönüşüme büyük önem veriyoruz. Tekstil atıkları doğada 6 ayda yok olmaktadır. Bu zaman zarfında ise doğaya zarar vermektedir” dedi.

Toplanan ihtiyaç fazlası tekstil ürünleri ile ülke ekonomisine katkı sağladıklarını dile getiren Şahin, “Kartepe Belediyesi olarak Kartepe’de Sıfır Atık Projesini uygulamak için kaynağında ayrıştırma çalışmalarına her geçen gün yenisini ekliyoruz. Geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefinde olan Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’in desteği ile teknik ekiplerimiz aralıksız çalışmaktadır. Tekstil atıkları alarak kullanım süresini tamamlamış veya ihtiyaç fazlası atık giysi ve ev tekstili ürünleri topluyoruz. Bu sayede çöp sahalarındaki atığı azaltmakla birlikte, ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Kartepeli vatandaşlardan konteynerleri kullanması dileğinde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Turizm Kartepemizin vazgeçilmezidir. Kartepemizin ülkemizin turizm merkezlerinden biri haline gelmesi için gereken bütün yatırımlar yapılmaktadır. Bu yatırımların önemli ayaklarından biride çevreye verilen değerdir. Bu noktadan hareketle tekstil atıkları toplanarak yeniden ekonomiye kazandırılmaktadır. Bu sayede Kartepemize sahip çıkmakla birlikte ülke ekonomisine katkı verilmektedir. Hemşehrilerimizden dileğimiz tekstil atıklarını yerleştirdiğimiz konteynerlere atmalarıdır” şeklinde konuştu.