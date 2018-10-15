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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:50

Kartepe’de atıklarını çevreye atan firmaya ceza kesildi

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çevre Kontrol ve Denetim ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerle Ketenciler Mahallesi’nde tespit edilen çevre kirliliğine ceza kesti.Denetimlerini aralıksız sürdüren Kartepe Belediyesi...

Kartepe'de atıklarını çevreye atan firmaya ceza kesildi
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Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çevre Kontrol ve Denetim ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerle Ketenciler Mahallesi’nde tespit edilen çevre kirliliğine ceza kesti.

Denetimlerini aralıksız sürdüren Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ketenciler Mahallesi gölet kenarında ağaçlar arasına bırakılmış 98 adet sıvı yumurta paketi tespit etti. Ekipler atıkları bırakan kişi ve şirketlere ulaşarak atıkları kaldırılmasını talep etti. Talep üzerine olay yerine bir araç göndererek atıkları aldıran firmaya Kabahatler Kanunu çerçevesinde ceza kesildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, “Önemli bir geçiş merkezi olan ilçemizde çevre kirliliği oluşmaması adına ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Atık bırakan ve kaçak döküm yapanlara karşı affımız yok. Bu kapsamda arkadaşlarımız konu üzerinde hassas bir çalışma yaparak atıkları dökenleri tespit ediyorlar. Çevre kirliliğinin önüne geçmek için denetimlerimizi 7/24 sürdürüyoruz. Çevre kirliliğine sebep verenlere de Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai müeyyideler uyguluyoruz” dedi.
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