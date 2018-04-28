Kartepe’de bisiklet şöleni

Kartepe Belediyesi, 5’inci sınıf öğrencilerine okul ve karne hediyesi olarak hazırladığı bisikletleri dağıtmaya başladı.Kartepe Belediyesi’nin gelenek haline getirdiği bisiklet dağıtım törenleri başladı. Bu yıl 3 bin 500 bisiklet 5’inci...

Kartepe Belediyesi, 5’inci sınıf öğrencilerine okul ve karne hediyesi olarak hazırladığı bisikletleri dağıtmaya başladı.

Kartepe Belediyesi’nin gelenek haline getirdiği bisiklet dağıtım törenleri başladı. Bu yıl 3 bin 500 bisiklet 5’inci sınıf öğrencilerine verilecek. Bisikletlerin dağıtımına Arslanbey Stadı’nda yapılan törenle başladı. Törene Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, muhtarlar ve davetliler katıldı.

Törende ilk konuşmayı Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan yaptı. Sporun öneminden bahseden Arutan, “Özellikle toplum sağlığı açısından çocukluk çağından itibaren sportif hareketliliğin sürdürülmesi ve spor yapma alışkanlığının kazandırılması son derece önemlidir. Çocuklarımızın toplum önünde her zaman sağlıklı ve dinç kalabilmeleri bedenen, ruhen ve fikren gelişmelerini sağlayabilmeli, dengeli biçimde yaşamlarını sürdürebilmeli, kişinin bulunduğu topluma yararlı bir insan olmasını sağlamak sporun temel hedefi ve bizimde asli görevimizdir” dedi

Kartepe’de yaşayan çocukların yüzde 25’ine bisiklet verdiklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise “Bisiklet dağıtımlarımız geleneksel hale gelmiştir. Bisikletleri sadece geleceğimiz olan çocuklarımız için değil bu sene halkanın içerisine çocuklarımızı eğiten öğretmenlerimizi de katarak genişlettik. Bu yıl 3 bin 500 bisikleti siz çocuklarımıza karne hediyesi olarak veriyoruz. Son 4 yılda 9 bin bisiklet teslimi yapıldı. Kartepe’de yaşayan çocuk sayısının neredeyse yüzde 25’ine bisiklet vermiş oluyoruz” diye konuştu.

Kartepe’de eğitime her türlü desteği verdiklerini de dile getiren Üzülmez, “Kartepe Belediyesi olarak çocuklara sadece bisiklet dağıtmıyoruz. Okulların her türlü sportif alanda malzemeleri, ulaşımlarını, okulların fiziksel ihtiyaçlarını çocuklarımızın çok daha iyi şartlarda, çok daha güzel şartlarda eğitim görmeleri için gereken çalışmaları yapıyoruz. Kartepemizde sadece çocuklarımıza değil, gençlerimiz, kadınlarımız, engellilerimiz ve büyüklerimize projeler üreterek hizmete sunuyoruz. Kartepemizde sosyal belediyeciliğin örnek çalışmalarını gösteriyoruz. Vatandaşı merkeze alan projeler üreterek gönül köprülerini kuruyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çocuklara bisikletleri takdim edildi. Bisiklet dağıtımlarına 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Derbent Stadı, 03 Mayıs 2018 Perşembe ve 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Acısu Şehit Abdullah Tayyip Olçok Stadı ile 15 Mayıs 2018 Salı günü Kartepe İmam Hatip Lisesi bahçesinde yapılacak törenlerle devam edilecek.