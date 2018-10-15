Kartepe’de boyama çalışmaları sürüyor

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kaldırım, tretuvar taşları ve kasislerde boyama çalışmalarının bir ayağını da İbrikdere Mahallesi’nde devam ettirdi.Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı boya ekipleri, Belediye...

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kaldırım, tretuvar taşları ve kasislerde boyama çalışmalarının bir ayağını da İbrikdere Mahallesi’nde devam ettirdi.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı boya ekipleri, Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in kent estetiğini hedef alan çalışmalarına yönelik trafik güvenliğini de artıran boya çalışmalarının bir ayağını İbrikdere Mahallesi genelinde gerçekleştirdi. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mevsimsel etkilerden dolayı boyaları kalkan ve silinen cadde ve sokaklardaki bordür taşları ve kasisler boyanarak yenileniyor. Sarı ve beyaz renkte boyanan orta refüj ve kaldırım bordürleri ile kasislerdeki boyalar araç sürücüleri için uyarıcı olurken, cadde ve sokakların görünümüne canlılık getirmesinin yanında, temiz bir görüntü oluşturuyor.