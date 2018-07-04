Kartepe’de çevre düzenlemeleri devam ediyor

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çevre düzenleme çalışmalarını Kartepe Hipodromu çevresinde sürdürdü.

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Sarımeşe Mahallesi’nde bulunan Kartepe Hipodromu çevresinde düzenleme yaptı. Sarımeşe Mahallesi ve bağlantı yollarında Belediye ekipleri tarafından bir bir elden geçirildi. Ekipler sokakların kenarlarında bulunan yabani otları temizlemenin yanı sıra, tespit edilen eksikliklerde gideriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yaz ayı boyunca ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız olarak sürdüreceği bildirildi.