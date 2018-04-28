Kartepe’de ebeveyn eğitimleri sürüyor

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü, her ay farklı bilgi evinde gerçekleştirdiği ‘Anne Çocuk Saati’ etkinliğini Abdülhamit Han Bilgi Evi’nde düzenledi.

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü, ebeveynler ve çocuklar için gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, ‘Anne Çocuk Saati’ etkinliğini her ay farklı bir bilgi evinde düzenledi. Bu ay Abdülhamit Han Bilgi Evi’nde gerçekleştirilen bu özel etkinlikte, anneler ve çocuklar ellerindeki malzemeyi değerlendirerek ‘kar küresi’ yaptı. Anneler hem eğlendiler hem de çocuklarıyla baş başa kalıp sohbet etme imkanı buldular.

Çocukla geçirilen zamanının önemine değinen Kartepeli kadınlar, “Kaliteli zaman ebeveyn ve çocuğun birliktelik ve keyif hissini içerisinde barındıran, karşılıklı etkileşim ve aktivitelerde buluştuğu zamanlardır. Bunlar ebeveynin dikkatinin tamamını çocuğuna verdiği, ilgisini ve sevgisini çocuğuna hissettirdiği duygusal yakınlaşma ve paylaşım anlarıdır. Bu anları küçük sohbetlerde, birlikte oynanan oyunlarda, ya da birlikte gidilen gezilerde yakalamak mümkündür. Bu bağlamda, bizlere çocuklarımızla kaliteli zaman geçirme fırsatı sunan Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Her ay farklı bilgi evinde, farklı aktivitelerle “Anne Çocuk Saati” yapılmaya devam edecek.