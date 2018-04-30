Kartepe’de fidanlar toprakla buluştu

Kartepeli minikler Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda yaban hayvanları için fidanlar dikerek tabiat yürüyüşü yaptı.Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi, TEMA Vakfı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kocaeli...

Kartepeli minikler Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda yaban hayvanları için fidanlar dikerek tabiat yürüyüşü yaptı.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi, TEMA Vakfı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kocaeli Şube Müdürlüğü işbirliği ile bir çevre çalışması gerçekleştirdi. Çalışmada Tabiat Turizminde farkındalık oluşturmak ve korunan alanları tanıtmak amacı ile Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkında yaban hayvanları için fidanlar dikerek tabiat yürüyüşü yapıldı.

Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkında yaban hayvanları için fidan dikimine 17 Ağustos İlkokulu, Sarımeşe İlkokulu, Kartepe Gazi İlkokulu, Eşme Yeni Yüksektepe Anaokulu, Derbent Anaokulu, Ali Güneri İlkokulu, Arslanbey İlkokulu, Şirinsulhiye İlkokulundan Minik TEMA ve Yavru TEMA programı uygulayan 300’e yakın öğrenci katılım sağladı.

Çocukların çevreleri hakkında farkındalıklarını arttırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten TEMA Vakfı Kartepe İlçe Sorumlusu ve Kartepe Belediyesinde Çevre Yüksek Mühendisi Gökçen Gönülay “Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez ve Tema Vakfından aldığımız destekle toprakla, doğayla iç içe bir nesil yetiştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Doğa turizmi türleri açısından zengin bir ilçe olan Kartepe ilçemiz, Kocaeli ilimiz için oldukça büyük bir şanstır. Bu zenginliğe bilinçsizce davranılması, çevre değerlerinin bozulmasına sebep olacaktır” dedi.

Çocukların gezi ile doğa hakkında bir çok bilgiye ulaştığına dikkat çeken Gönülay “Yarının sahibi çocuklarımıza yaşadıkları çevreyi tanımaları, doğa ile daha güçlü bağlar kurabilmeleri ve gerçek bir çevre bilinci oluşturabilmek için Kuzuyayla Tabiat Parkında gerçek bir doğa eğitimi aldılar. Birikmiş sularda yaşayan kurbağa yavrularını gözlemleyen çocuklar, bitkiler ve ağaçlar hakkında da bilgiler edinerek yerinde inceleme fırsatı buldular. Yaptıkları gözlemlerin ardından yabani kiraz fidanlarını toprakla buluşturan çocukların sevinci görülmeye değerdi” diye konuştu.

Herkesin temiz bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu, bu yönde çalışmalarının devam edeceğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla çocuklarımıza var olanı korumaya yönelik eğitimler veriyoruz. Kartepemizin doğal güzelliğinin bozulmaması için koruyucu bir yaklaşımla doğa ile iç içe geçirilecek değerli zamanların çocukların gelişiminde mihenk taşı niteliğinde olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.