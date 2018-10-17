KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:05

Kartepe,’de kansere farkındalık oluşturuluyor

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü 01-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı münasebetiyle ilçe genelinde eğitimlere başladı.Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü ve Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü...

Kartepe,'de kansere farkındalık oluşturuluyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü 01-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı münasebetiyle ilçe genelinde eğitimlere başladı.

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü ve Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü 01-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı münasebetiyle ilçe genelinde eğitimlere başladı. KAR-MEK, Kadın Spor Yaşam Merkezlerinde Kartepeli kadınlara eğitimler verilmeye başlandı. Eğitimde, meme kanseri sürecinde genetik yatkınlık, çevresel faktörler, alkol ve sigara, yaş, geçirilmiş meme kanseri ve meme kanseri gelişiminde etkili risk faktörleri gibi konular ele alındı. Soru cevap şeklinde ilerleyen eğitim boyunca kadınlar, kendi kendine muayene, meme kanserinin nedenleri ve kanser gelişiminde etkili risk faktörlerini öğrendi.

Kartepe İlçe Sağlık Müdürü eğitmenlerinden Gülizar Sertbel, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekerek, "Meme kanserinde en büyük risk faktörü kadın cinsiyetidir. Sebebi ise meme dokusunun fazlalığıdır. Ama hiçbir zaman unutmayın ki, meme kanseri yüzde 1 ihtimalle erkeklerde de görülen bir hastalık türüdür. Erkeklerde görüldüğünde ise çok daha saldırgan ilerler. Çünkü erkek meme dokusu çok azdır ve dolayısıyla hızlı ilerleyerek, kas ve kemik dokusuna yayılma ihtimali yüksektir. Stresli hayat, öfkeyi kontrol edememe, depresyon gibi davranışsal faktörler, fazlasıyla yağlı gıdalarla beslenmek, alkol ve sigara meme kanserini tetiklediği düşünülüyor" dedi.

Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı eğitimleri sonrasında Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, Kartepeli kadınları Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) götürerek muayenelerini yaptırma fırsatı bulacaklar.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku