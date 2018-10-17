Kartepe,’de kansere farkındalık oluşturuluyor

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü 01-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı münasebetiyle ilçe genelinde eğitimlere başladı.

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü ve Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü 01-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı münasebetiyle ilçe genelinde eğitimlere başladı. KAR-MEK, Kadın Spor Yaşam Merkezlerinde Kartepeli kadınlara eğitimler verilmeye başlandı. Eğitimde, meme kanseri sürecinde genetik yatkınlık, çevresel faktörler, alkol ve sigara, yaş, geçirilmiş meme kanseri ve meme kanseri gelişiminde etkili risk faktörleri gibi konular ele alındı. Soru cevap şeklinde ilerleyen eğitim boyunca kadınlar, kendi kendine muayene, meme kanserinin nedenleri ve kanser gelişiminde etkili risk faktörlerini öğrendi.

Kartepe İlçe Sağlık Müdürü eğitmenlerinden Gülizar Sertbel, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekerek, "Meme kanserinde en büyük risk faktörü kadın cinsiyetidir. Sebebi ise meme dokusunun fazlalığıdır. Ama hiçbir zaman unutmayın ki, meme kanseri yüzde 1 ihtimalle erkeklerde de görülen bir hastalık türüdür. Erkeklerde görüldüğünde ise çok daha saldırgan ilerler. Çünkü erkek meme dokusu çok azdır ve dolayısıyla hızlı ilerleyerek, kas ve kemik dokusuna yayılma ihtimali yüksektir. Stresli hayat, öfkeyi kontrol edememe, depresyon gibi davranışsal faktörler, fazlasıyla yağlı gıdalarla beslenmek, alkol ve sigara meme kanserini tetiklediği düşünülüyor" dedi.

Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı eğitimleri sonrasında Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, Kartepeli kadınları Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) götürerek muayenelerini yaptırma fırsatı bulacaklar.