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16 Ekim 2018 Salı 11:16

Kartepe’de kültür-sanat sezonu açılıyor

2019 kültür ve sanat etkinliklerinde yeni sezon başlıyor.Kültürel faaliyetlerini geniş yelpazede yürüterek sayısız tiyatro, konferans, seminer ve söyleşi programları düzenleyen Kartepe Belediyesi, bu sezonda önemli kültür ve sanat insanlarını...

Kartepe'de kültür-sanat sezonu açılıyor
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2019 kültür ve sanat etkinliklerinde yeni sezon başlıyor.

Kültürel faaliyetlerini geniş yelpazede yürüterek sayısız tiyatro, konferans, seminer ve söyleşi programları düzenleyen Kartepe Belediyesi, bu sezonda önemli kültür ve sanat insanlarını Kartepeliler ile buluşturacak. Etkinliklerin Ekim ayı itibariyle başladığını duyuran Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Ay, “Tiyatro perdesi, 20 Ekim 2018 Cumartesi günü çocuklar için açılacak” dedi.

Kartepe Belediyesi çocukları motive etmek, eğlendirirken hem de öğrenmelerine imkan sağlamak amacıyla düzenlediği çocuk tiyatrolarına bu sezonda devam ediyor. Kartepe Belediyesi 2018-2019 kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan ilk çocuk oyunu “Cimcime” Arslanbey Hasan Yılmaz Kültür Merkezi’nde saat 12.30’da sahnelenecek.

Sanata verdiği önemle bilinen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Sanatın her dalı için hassasiyet göstermekte, sanat ve sanatçı misyonunu öne çıkaran faaliyetlere desteklerimizi sürdürmekteyiz” diyerek,yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.
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