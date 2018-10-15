KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:53

Kartepe’de meme kanseri semineri

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2018 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Civak tarafından belediye personeline “Meme kanseri belirtileri ve erken teşhisin önemi”...

Kartepe'de meme kanseri semineri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2018 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Civak tarafından belediye personeline “Meme kanseri belirtileri ve erken teşhisin önemi” konusunda seminer verildi.

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, hizmet içi seminerlerine devam ediyor. 2018 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında 1-31 Ekim Meme Kanseri farkındalık ayı bilinçlendirme kapsamında Kartepe Belediyesi personeline seminer verildi. Seminere konuşmacı olarak katılan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Civak meme hastalıkları, meme hastalıklarıyla ilgili belirtiler, meme hastalıklarının teşhisi, meme kanseri, meme kanserine neden olan genetik faktörler, belirtileri, hastalığın tanısı ve tedavisi, elle meme muayenesi ve erken teşhisin önemi ile ilgili bilgiler verdi.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Civak, meme kanserinin her kadının korktuğu bir hastalık olduğunu, özellikle risk grubundaki hastaların düzenli kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini belirtti. Tüm kadınların ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapmasının önemli olduğunu, 40 yaş üzerindeki tüm kadınların yılda bir kez Genel Cerrahi Uzmanı tarafından muayene olması gerektiğini söyledi.

Kadınlarda en sık görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu belirten Op. Dr. Tuğrul Civak, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığını, uygulanacak tedavi yöntemlerinin daha kısa sürede tamamlanmasını sağladığını, bu nedenle her kadının yıllık düzenli olarak kontrollerini yaptırması gerektiğini belirtti. Op. Dr. Civak, meme kanserinde doğru bilgilendirme ve farkındalığın hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Meme kanseri farkındalık ayının önemine değinen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Bizimle çalışan ekip arkadaşlarımızın sağlıkları da bizim için önemlidir. Çünkü biz aile olma ruhuyla çalışıyoruz. Dünyanın korkulu rüyası olan “meme kanseri” hastalığı ile bilinçli ve erken mücadelenin çok önemli faydalar sağladığı biliniyor. Uzmanlarımıza kulak verelim ve kendimizi önemseyelim, kontrollerimizi ihmal etmeyelim” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku