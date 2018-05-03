Kartepe’de muhteşem çocuk şenliği

Kartepe Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Çocuk Şenliği’nde Kartepeli çocuklar gönüllerince eğlendi.

Kartepe Belediyesi bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Çocuk Şenliği’ni SEKA Kampı’nda gerçekleştirdi. Şenliğe Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Makedonya Gostivar Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Eyüp Gzım, AK Parti Kartepe İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Özdemir, belediye başkan yardımcıları birim müdürleri ve Kartepeli aileler katıldı.

Şenlik Kartepe Belediyesi Çocuk Mehteran Takımı gösterisi ile başladı. Çocuk şenliğinin geleneksel hale geldiğini dile getiren Başkan Üzülmez, “Çocuk Şenliğimiz artık geleneksel hale gelmiştir. Bugün Kartepeli miniklerimiz gönüllerince eğlenecekler. Dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı dönemi bizlere örnek olmaktadır. Liderimizin izinde yürüyerek Kartepemizin kent kimliğine hem yapısal hem de sosyal olarak değer katmaktayız” dedi.

Sosyal belediyecilik alanında yapılan projelere değinen Başkan Üzülmez, “Kartepe’de yaptığımız sosyal belediyecilik ile örnek olmaktayız. Projelerimiz hemşehrilerimiz tarafından beğeni toplamaktadır. Bu bizleri sevindirmektedir. İlçemizde bulunan 91 okulumuza mangala başta olmak üzere zeka geliştiren oyunlar dağıtılmaktadır. Bütün okullarımıza basketbol, futbol ve voleybol sahaları yapmanın yanı sıra malzemeler verilmektedir. Kartepemizde ki bütün okullarda bisikletlerimiz dağıtılmaktadır. Çocuklarımızın yanı sıra öğretmenlerimize de vermeye başladık. 17 adet bilgi evlerinde eğitime destek vermekteyiz. Yaz ve kış aylarında çocuklarımızın spor yapmaları için ücretsiz spor okullarımız aktiftir” diye konuştu.

Önemli projelerle tarihe imza attıklarını belireten Başkan Üzülmez, “12 farklı branşta spor yapılıyor. Ülkemizin sahip olduğu değerler birilerine peşkeş çekiliyordu. Bugün artık böyle bir şey söz konusu değildir. Yerel ve merkezi hükümet milletimize en iyi şekilde hizmet etmektedir. Milletin kendisi yönetimdedir. Şehri imar ederken diğer yandan sosyal belediyecilik ile birlikte mega projelerle tarihe imza atıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Üzülmez konuşması sonrasında Makedonya Gostivar Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Eyüp Gzım ile karşılıklı plaket verdiler.

Çocuklara büyük önem verildiğine dikkat çeken AK Parti Kocaeli Milletvekili Raziye Sezer Katırcıoğlu ise “Türkiye çok güzel bir ülkedir. Dünyanın her yerine gidiyoruz. Türkiye’nin ve insanın ne kadar özel olduğu görülmektedir. Çocuklarımıza çok büyük önem verilmektedir. İnancımızın gereğini yerine getiriyoruz. Osmanlı’nın torunları olarak çocuklarımıza gereken değeri veriyoruz. İnsanlarımıza gereken yatırımlar yapılmaktadır. Gönül köprüleri yapılmaktadır. ülkemizde 24 Haziran’a doğru giderken istikbalimiz ve istiklalimiz için çok önemli karar vereceğiz. Dünya genelinde ve ülkemizde yaşananlara baktığımız zaman bu seçimlerin ne kadar önemli olduğunu idrak edeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.