KOCAELİ:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:10

Kartepe’de Ramazan denetimleri sürüyor

KOCAELİ(İHA) – Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde fırın denetimlerini hızlandırdı.Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların sofralarında yer...

Kartepe'de Ramazan denetimleri sürüyor
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KOCAELİ(İHA) – Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde fırın denetimlerini hızlandırdı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların sofralarında yer alan ekmeğin üretiminden tüketimine kadar olan sürecin her safhasını denetlemeye devam ediyor. Belirli aralıklarla ilçe genelindeki ekmek fırınlarına yönelik uygulanan hijyen ve gramaj denetimleri ramazan ayı öncesine kadar tamamlanması hedefleniyor.

Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın ve unlu mamül imal eden işletmeleri denetlemeye başladı. Ekipler işyerlerinde genel hijyen denetimi, temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı, çıkan ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığı, genel temizlik ve ekmek fiyatlarının kontrolünü yaptı. Zabıta ekipleri, istenilen koşulları yerine getirmeyen fırınlara cezai işlem uyguluyor.

Halk sağlığını yakından ilgilendiren konularda hassas davrandıklarını belirten Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, “Ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde bulunan Fırın ve unlu mamül imal eden işyerlerinin denetimlerini sıklaştırdık. Rutin kontrollerimiz devam ederken İslam alemi için çok önemli olan Ramazan Ayı’nda ayrıca denetimlerimizi arttırdık. Vatandaşların hijyenik gıdalar tüketmesinde, yapılan denetimler çok önemlidir. Vatandaşların sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak için ramazan ayına kadar denetimlerimiz diğer iş kollarını da kapsayacak şekilde devam edecektir” ifadelerini kullandı.
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