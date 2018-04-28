Kartepe’de Ramazan hazırlıkları camilerde başladı

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde camilerde yapılan bakım ve temizlik çalışmalarına ağırlık verdi.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı İbadethane Temizlik ekibi, ilçe genelindeki camilerde Ramazan ayı öncesi bakım ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Kartepe İlçesi genelinde yapılan temizlik uygulamasında cami, mescit ve kuran kurslarının içindeki halıların, yerinde şampuan ile yıkanıp kuru temizlemesi yapılıyor ve gülsuyu esansı serpiliyor. Ramazan ayı öncesi Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kendi ekipmanları ile ilçedeki ibadethanelerin temizlik çalışması kapsamında cami dışındaki avlunun çevre temizliklerini ve tuvaletlerin bakımını da yapıyor.

Çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini belirten Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, “Hemşehrilerimizin ibadetlerini rahatlıkla ve güvenle yerine getirmeleri için yıllık planlama çerçevesinde temizlik ve bakımlarımız devam ediyor. Yaklaşan Ramazan Ayı öncesinde ilçemizde bulunan 84 camimiz ve kuran kurslarında temizlik ve bakımlarına ağırlık verildi. Hemşehrilerimizin camilerde gönül rahatlığı ibadetlerini yerine getirmeleri için ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz” dedi.

Kartepe Merkez Park Camii’nde temizlik ve bakım işlemlerini tamamlayan ekiplerin çalışmaları için teşekkür eden Ali Sevimli, “Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’den Allah razı olsun. İlçe genelinde ki camilerimiz için rutin temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde belediyemiz ekipleri yeniden camimize gelerek temizlik ve bakım yaptılar. Başkanımız Üzülmez tarafından her daim bizlere destek verilmektedir. Bu Ramazan Ayı’nda vatandaşlarımız ibadetlerini rahat yapmaları için dernek olarak çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.