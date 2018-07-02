KOCAELİ:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:20

Kartepe’de sünnet şöleni

KOCAELİ(İHA) – Kartepe Belediyesi tarafından Meşelik Park’ta düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleninde, 400 çocuğun sünneti kutlandı.Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde gerçekleşen şölene, Kartepe Kaymakamı...

Kartepe'de sünnet şöleni
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KOCAELİ(İHA) – Kartepe Belediyesi tarafından Meşelik Park’ta düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleninde, 400 çocuğun sünneti kutlandı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde gerçekleşen şölene, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Emniyet Müdürü Turan Aksoy, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve Kartepeli vatandaşlar katıldı. Törende sünnet çocukları Başkan Hüseyin Üzülmez ile bol bol fotoğraf çektirdi. İstasyon Camii İmamı İbrahim Uludağ, Köseköy Merkez Camii Müezzini İbrahim Akyol ve belediye personeli Metin Subaşı’nın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle ile başlayan tören, Müftü Vekili Hasan Aydın’ın sünnet duası ile devam etti. Şölende çocuklara balon, şeker, pamuk şeker ikramları yapılırken, ailelere de etli pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Palyaçolar eşliğinde çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, şölen yerindeki oyun alanlarında keyifli vakitler geçirdi.

Sünnet duasının ardından kürsüye konuşmasını yapmak için Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez davet edildi. Sosyal belediyecilik anlayışını her zaman ön mplanda tutan Başkan Üzülmez, “400 çocuğumuzun ilk mürüvvetlerini hamd olsun hep beraber görüyoruz. Yarının gençleri ve ülkemizin gelecekleri olan bugünün çocuklarını, Kartepe’de eksiksiz bir şekilde geleceğe hazırlamak için elimizden gelen tüm çabayla, çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Üzülmez ve protokol konukları sünnet çocuklarına hediyelerini vermek ve fotoğraf çekilmek üzere kürsüye davet edildi. Hediyelerin dağıtılmasının ardından program, ilahi dinletisi ve yemek ikramı ile devam etti.
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