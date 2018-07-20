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20 Temmuz 2018 Cuma 11:25

Kartepe’de yamaç paraşütü şenliği

22 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kartepe'de yamaç paraşütü şenliği
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22 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Fiziki yapısı sebebiyle doğa sporlarının aranılan adresi olan Kartepe, yeni bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. Hazırlıkları tamamlanan Yamaç Paraşütü Şenliği, 21-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında Yamaç Paraşüt Tepesi’nde gerçekleştirilecek. Türkiye’nin birçok ilinden şenliğe katılacak olan 300 yamaç paraşütü tutkunu, bin 200 metre yükseklikten uçuş gerçekleştirerek, Kartepe semalarında uçmanın ayrıcalığını yaşayacak.

Kartepe Yamaç Paraşütü Tepesi’nden başlayacak olan uçuş keyfi Arslanbey iniş alanında son bulacak. Ayrıca tandem uçuşlarla bu adrenalini yaşamak isteyenler, yamaç paraşütü sporunu deneyimleyebilecek.
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