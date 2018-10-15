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15 Ekim 2018 Pazartesi 14:10

Kartepe’den aile ekonomisine destek

Kartepe Belediyesi’nin aile ekonomisine destek amacıyla hizmete sunduğu, evde üretilen ürünleri satışa sunma imkanı sağlayan “El Emeği Göz Nuru Çarşısı” için başvurular başladı.Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in, sosyal...

Kartepe'den aile ekonomisine destek
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Kartepe Belediyesi’nin aile ekonomisine destek amacıyla hizmete sunduğu, evde üretilen ürünleri satışa sunma imkanı sağlayan “El Emeği Göz Nuru Çarşısı” için başvurular başladı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in, sosyal yardım projeleri kapsamında hizmete açtığı El Emeği Göz Nuru Çarşısı, Kartepeli vatandaşlara evlerinde ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri satışa sunma imkanını sağlıyor. Talep eden vatandaşlar satış kabinlerini ücretsiz kiralama imkanına ulaşıyor. Kartepe Belediyesi tarafından faaliyet gösteren satış kabinleri talepte bulunan vatandaşlara ücretsiz tahsis ediliyor. Satış kabinlerinden faydalanan vatandaşlar bu sayede aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Ulus Pazarı, Eşme ve Maşukiye mahallelerinde bulunan Kartepe Belediyesi El Emeği Göz Nuru Çarşısı’nda dantelden, nakış işlerine, iğne oyasından, hediyelik eşyalara, tarhanadan, erişteye birçok organik üründe olmak üzere geniş bir el emeği göz nuru ürün yelpazesi sergileniyor.
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