Kartepe’den psikolojik destek hizmeti

Kartepe Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bünyesinde ilçede ikamet eden her yaş kategorisindeki tüm vatandaşlara ücretsiz olarak psikolojik destek hizmeti veriliyor.Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde...

Kartepe Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bünyesinde ilçede ikamet eden her yaş kategorisindeki tüm vatandaşlara ücretsiz olarak psikolojik destek hizmeti veriliyor.

Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Psikolojik Aile Danışmanlık Hizmeti kapsamında ’Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim’ hizmetlerinden binlerce Kartepeli yararlandı. Yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmadan verilen danışmanlık hizmetlerine başvuran kişilerin sorunlarında, Kartepeli psikologların uyguladığı bilimsel teknikler sonucunda önemli ölçüde iyileşmeler görüldü. Günlük hayatın yorgunluğu ve yoğunluğu, stres ve genel psikolojik konularda hafta içi her gün, mesai saatlerinde, faaliyet gösteren Psikolojik Danışma Merkezi’nde Psikolog Yavuz Yabaş sorunların çözüme kavuşması için gerekli desteği sağlıyor. Yapılan görüşme ve tetkikler sonucunda psikolojik tedavi ya da psikiyatrik müdahale gereksinimi olan vatandaşların derhal hastanelere sevkleri yapılıyor. Maddi durumu bu tedaviyi karşılamayacak düzeyde olan vatandaşların tedavi masrafları Kartepe Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Psikolojik anlamda kendisini sıkıntılı hisseden ve daha sorunsuz bir yaşam sürmek isteyenlere destek verdiklerini ifade eden Psikolog Yavuz Yabaş, "Yetişkinlere yönelik başlıca hizmetlerimiz arasında stres, öfke kontrolü, evlilik problemleri ve aile içi problemler yer alıyor. Gençlerde ergenlik problemleri, sınav kaygısı, aile içi sorunları ele alıyoruz. Çocuklarda ise aile içi sorunlar, uyum ve davranış problemleri gibi sıkıntılar ön plana çıkıyor. Bu tip sorunları olan ve destek almak isteyen herkese kapımız açık. Hiçbir ücret talep etmeden elimizden gelen katkıyı sunuyoruz" dedi.