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07 Ekim 2018 Pazar 10:39

Kartepeli çocuklarla aşure günü

Kartepe Belediyesi Çocuklar Kulübü Muharrem Ayı münasebetiyle çocuk üyelerine özel aşure etkinliği düzenledi.Bolluk ve bereketin simgesi olan Muharrem ayı içinde önemli bir yere sahip olan aşure programı Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü...

Kartepeli çocuklarla aşure günü
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Kartepe Belediyesi Çocuklar Kulübü Muharrem Ayı münasebetiyle çocuk üyelerine özel aşure etkinliği düzenledi.

Bolluk ve bereketin simgesi olan Muharrem ayı içinde önemli bir yere sahip olan aşure programı Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Paylaşma duygusunu yakalamak için bir araya gelen, Sarımeşe Ömer Seyfettin Bilgi Evi öğrencileri, Sarımeşe Mahalle sakinlerine aşure ikram etti. Düzenlenen bu etkinlikte çocuklara paylaşmanın, yardımlaşmanın önemi anlatılarak, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekildi. Bu kutlu ayın önemi üzerinde durularak diğerleri arasında ayrı bir yeri olduğu, aşure gününün de diğer günler içinde bereketli bir yeri olduğu öğrencilere aktarıldı. Tüm bilgi evlerinde de aynı şekilde Muharrem ayı ve aşure günü etkinliği düzenlenerek değerler eğitimi verildi.

Öte yandan Kartepe Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı düzenlendi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Programa Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun, Kartepe Müftüsü Mustafa Nurgün ve din görevlileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Üzülmez, ““Camilerimizde görev yapan din görevlileri büyük bir gayret ile görevlerini yapmaktadırlar. Eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında ki fark her geçen gün daha net görülmektedir. Ülkemizde Kur’an-ı Kerim okumanın yasak olduğu dönemleri yaşadık. O zamanlar bugün ki gibi sübyan okulları yoktu. Bugün ki gibi açıktan Kur’an-ı Kerim öğretilemezdi. Cami hocaları kendi evlerinde ders veriyorlardı. Cami hocaları eğitim verirken Jandarma için nöbet tutuluyordu. Elimizde ki imkanlar ile camilerimize gereken desteği vermekteyiz. İnsanlarımızın dini ve milli duygularını istismar ederek ülkemiz üzerinde emelleri olanları 15 Temmuz’da gördük. Camilerimizde herkese eğitim verecek imkanlar vardır.” dedi.
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