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07 Ekim 2018 Pazar 10:38

Kartepeli kadınlar sporda

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü tarafından “Hareket Ediyoruz Sağlıklı Kalıyoruz” sloganıyla düzenlenen spor etkinliği geniş katılımla gerçekleştirildi.Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü üyeleri, spor için bir araya gelmeye devam...

Kartepeli kadınlar sporda
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Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü tarafından “Hareket Ediyoruz Sağlıklı Kalıyoruz” sloganıyla düzenlenen spor etkinliği geniş katılımla gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü üyeleri, spor için bir araya gelmeye devam ediyor. Kadınlar Kulübü tarafından düzenlenen “Hareket Ediyoruz Sağlıklı Kalıyoruz” sloganıyla Ormanya’da yapılan spor etkinliğine Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan ile ilçe sağlık müdürlüğü personelleri de katıldı.

Sabah ısınma hareketleri ile başlayan sporda daha sonra Kadın Spor Merkezleri eğitmenleri tarafından parkurda yürüyüş yaptırıldı. Yürüyüş sırasında Ormanya bünyesinde bulunan yabani hayat yakından görüldü. Kartepe genelinde yapılan çalışmalardan dolayı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkür eden İlçe Sağlık Müdürü Arslan “Kartepe Belediyesi ile ilçe genelinde çok önemli projelere imza atıyoruz. Kadınlar sağlık eğitimlerinden, ilk yardım eğitimlerine kadar her alanda iş birliği içerisinde bu sayede Kartepe genelinde sağlık alanında önemli adımlar ve hizmetler yapılmaktadır” dedi.
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