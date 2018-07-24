Kartepeli Kadınların Kültür Gezileri Devam Ediyor

Kocaeli’nin Kartepe Belediyesi ülkemizin zengin kültürünü tanıtmaya devam ediyor. Kartepeli kadınlar kültür gezileri ile birlik ve beraberliklerini sağlamanın yanı sıra zengin kültürümüzü öğreniyorlar.Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin...

Kocaeli’nin Kartepe Belediyesi ülkemizin zengin kültürünü tanıtmaya devam ediyor. Kartepeli kadınlar kültür gezileri ile birlik ve beraberliklerini sağlamanın yanı sıra zengin kültürümüzü öğreniyorlar.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in göreve gelmesi sonrasında kurulan Kadınlar Kulübü ile üretilen projeler büyük ilgi görmesinin yanı sıra gönüllere giden köprüleri inşa ediyor. Başkan Üzülmez’inKartepe’de kadın olmak ayrıcalık olacak sözünden hareket ile başlatılan kültür gezilerinde onbinlerceKartepeli kadın faydalandı.

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü’nün Yeşilkent, Hasanpaşa, İstasyon,Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ve AtaevlerKAR-MEKkursiyerleri ve eğitmenleri kültür gezilerinde birlik ve beraberliklerini sağlamalarının yanı sıra tarihi yerleri gezerek ülkemizin güzelliklerini yakından görme imkanı bulunuyor. Görevlilerle birlikte yapılan gezilerde tarihi yerler hakkında bilgi almanın yanı sıra zengin kültürümüzü de öğrenme imkanı buluyorlar.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepeli kadınlara verdiğimiz hizmetler ülkemizde örnek gösterilen projeler arasında yer almaktadır. Üretilen projelerin başarısı gösterilen ilginin yanı sıra devamlılığınınsağlanması ile görülmektedir. Projelerimizin ödüller almasının yanı sıra hemşehrilerimizin ilgisi ve talepleri ile haklı gururumuz durumuna gelmiştir. Kartepe’de kadın olmanın farkını her yerde gösterdik. Örnek olmanın hazzını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kartepe’de Eğitime Yazında Devam

Kartepe Belediyesi yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kadınlara yönelik eğitim programlarında mevsimsel tehlikelerden biri olan “güneş ışıklarından korunma yöntemleri” anlatılıyor.

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü tarafından düzenlenen farkındalık eğitimleri devam ediyor. Yaz mevsimin başlamasıyla birlikte düzenlenen etkinlikler kapsamında özellikle güneş ışınlarının zararlarından korunma yöntemleri ve doğru beslenme konularında eğitim verildi. Eğitim sonrasında Sağlık Bakanlığının Sağlık SözlüğüKartepeli kadınlara hediye edildi.

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü tarafından Karatepe Mahalle Konağında düzenleneneğitimde KAR-MEK Kursu, kursiyerlerine güneş ışınlarından korunma yöntemleri hakkında İlçe Sağlık Müdürü Sağlık Eğitmeni Gülizar Sertbel tarafından bilgi verildi. Kadınlar Kulübü üyelerine daha önce de obezite, bademcik, akciğer, fiziksel aktivite, böbrek, kalp, yeterli ve dengeli beslenme, karaciğer, tansiyon ve alerji konularında bilgi verilmişti.

Karatepe Mahalle Konağı’nda düzenlenen eğitim programına yoğun programı arasında Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’de katılarak kursiyerlerle sohbet etti. Başkan Üzülmez “Kartepeli kadınlarımızın kendilerini geliştirmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için sorumluluk alıyoruz. Toplumda huzur olması için bu çok önemlidir. Gelecek olan nesillerimiz kadınlarımızın ellerinde şekil bulmaktadır. Bunun içinde her yaşta eğitim önemlidir. Kartepe Belediyesi olarak eğitimlerimiz aralıksız devam edecektir” ifadelerini kullandı.