Kartepeli miniklerin hayvan sevgisi

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri’nde “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” münasebetiyle etkinlikler düzenlendi.

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü, Maşukiye Mevlana Bilgi Evi’nde ve İstasyon Necip Fazıl Kısakürek Bilgi Evi’nde "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" kapsamında, özellikle sokak hayvanlarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Kartepeli öğrenciler, minik dostları için kendi elleriyle pet şişelerden yemlik yaparak ağaçlara asarken, “Benim için bir kedi besler misin?” sloganıyla gerçekleşen sosyal sorumluluk projesine katılarak sokak kedilerini besledi. Bu bağlamda, çocuklar hayvanlarla birebir etkileşim kurmanın keyfini yaşarken, sokak hayvanları ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi oldular.

Bilgi evlerinde hayvanlar için yapılan faaliyetlerden memnun olduklarını belirten çocuklar, bu etkinliklere katılıp faydalı işler yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başta olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ettiler. Kartepeli minikler "Hayvanları çok seviyoruz. Onları koruyup sevmeliyiz, her insanın evinde bir hayvan olması gerekir. Sokakta hayvan görünce elimizde olan bir yiyeceği onlara vermeye çalışıyoruz” dedi.