Kartepe’ye 4 yeni spor sahası yapılıyor

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 4 yeni futbol sahası yapımına yakında hizmete açmak üzere hızla devam ediyor.Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 4 tane yeni futbol...

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 4 yeni futbol sahası yapımına yakında hizmete açmak üzere hızla devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 4 tane yeni futbol sahası yapımına devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in "Sosyal Donatılar" ve “şehir mobilyaları” talimatları çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 4 yeni futbol sahası çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Gençlerin spor yapmaları için hizmete hazırlanan futbol sahaları gençler tarafından merakla bekleniyor. Ekipler tarafından Suadiye Kestanelik Futbol Sahası, Arslanbey Doğa Kent Futbol Sahası, Arslanbey Başaran Parkı Futbol Sahası ve Maşukiye Soğuksu Parkı Futbol Sahası çalışmaları hızla devam ediyor.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Geleceğimiz olan gençlerimizin daha sağlıklı ortamda yaşaması, sporun içerisinde olması çok önemlidir. Kartepemiz spor bakımından zengin bir alt yapıya sahiptir. Bu potansiyelin değerlendirilmesi için bizlerde gereken yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Çalışmaları biten spor sahaları hemşehrilerimizin hizmetine sunuluyor. Dört yeni futbol sahası ile gençlerimizin spor alanları daha da genişleyecektir" dedi.