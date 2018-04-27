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27 Nisan 2018 Cuma 11:14

Kartepe’ye modern konak

Kartepe Belediyesi tarafından modern çizgiler ile yapılan Uzunbey Mahalle Konağı’nda çalışmalar hızla devam ediyor.Kartepelileri sosyal ve kültürel mekanlarla buluşturan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in seçim taahhütleri...

Kartepe'ye modern konak
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Kartepe Belediyesi tarafından modern çizgiler ile yapılan Uzunbey Mahalle Konağı’nda çalışmalar hızla devam ediyor.

Kartepelileri sosyal ve kültürel mekanlarla buluşturan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in seçim taahhütleri arasında yer alan mahalle konaklarının yapımına devam ediliyor. Bunlardan biri olan Uzunbey Mahallesi’nde yapılan mahalle konağı bitme noktasına geldi. Yeniden projelendirilen mahalle konağı bölge halkının birçok ihtiyacına cevap verecek şekilde düzenlendi. Konak iki kattan oluşacak. 20 metrekarelik muhtar odası ve emekli odası ile engelli tuvaleti yer alacak. Ayrıca erkek mescidi, mutfak ve teknik oda da bu katta bulunacak. Yapının ikinci katında ise 24 metrekare KAR-MEK kurs merkezi, 35 metrekare spor salonu, eğitim odası, kadın mescidi ve teknik oda yer alacak.

Kartepe’de tüm vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yapıldığını belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Uzunbey Mahallemizde yapımı devam eden mahalle konağımız yeniden projelendirilerek hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet sunması hedeflenmiştir. Kartepemiz;’de hemşehrilerimizin bütün ihtiyaçlarına uygun projeleri hayata geçiriyoruz. Bu projelerden en önemlilerinden biride mahalle konaklarıdır. Mahalle konaklarımız birlik ve beraberliğimizi yaşatmanın en etkili mekanlarından biridir. Mahalle konaklarının aktif kullanılması bizleri memnun etmektedir. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması ile Uzunbey Mahallemize ayrı bir değer katacaktır” dedi.
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