Kefken’in doğalgazı test aşamasında

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra’nın Kefken köyünde yapımı devam eden doğal gaz hattında incelemelerde bulundu.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra Kefken’de doğalgaz çalışmalarını yerinde denetledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Ulaşım Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Ihlamur’ın yanı sıra AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Özmez incelemede yer aldı.

Kandıra ilçe merkezinin ardından artık köylere de doğalgaz vermek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını dile getiren Karaosmanoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak Kerpe, Kefken ve Cebeci köylerine toplamda 64 kilometrelik doğalgaz hattının birinci etabı olan Kefken bölgesinin 25 kilometrelik bölümünün 10 kilometrelik ana hat şebekesini tamamladık. İnşallah test aşamasının ardından bu bölgemize doğalgaz verilecek” dedi.

Ana hat çalışmalarının yapıldığını dile getiren Karaosmanoğlu, “İZGAZ ile işbirliğimiz neticesinde boruların sağlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi olarak hatların kazılması ve döşenmesi için gerekli çalışmayı süratle yapıyoruz. Kefken ve bölgemizde ki yerleşim yerlerinde önümüzde ki kış döneminde doğalgazın aktif biçimde kullanılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Görevlerinin halkı mutlu etmek olduğunu da dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Hızlı bir şekilde ana güzergahları bitirerek testleri yapacağız. 2018 sonunun da bu bölgemize doğalgaz vermeyi hedefliyoruz. Vatandaşımız artık buraları yazlık olarak düşünmeyecek yıl boyunca yaşamını sürdürecek” şeklinde konuştu.

Başkan Karaosmanoğlu’na çalışmalardan dolayı teşekkür eden Kefken Mahalle Muhtarı Zeynel Ekrem ise, “Kefken mahallemiz, İbrahim Başkanımız sayesinde büyük bir hizmet aldı. Mahallemizde harıl harıl bir çalışma var. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na hizmetleri için çok teşekkür ediyorum. Çok büyük yatırımlar var burada” ifadelerini kullandı.

Başkan Karaosmanoğlu ayrıca fore kazık çalışmalarının sürdüğü Kumcağız-Kefken mevki köprü yapım işini de yerinde denetledi.