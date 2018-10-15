KOCAELİ:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:37

Kent Konut, diğer belediyelere örnek oluyor

Samsun Büyükşehir Belediyesinden gelen heyete, Kent Konut A.Ş.’nin kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.Samsun Büyükşehir Belediyesinden gelen heyet, Kent Konut’u ziyaret etti. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel...

Kent Konut, diğer belediyelere örnek oluyor
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Samsun Büyükşehir Belediyesinden gelen heyete, Kent Konut A.Ş.’nin kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden gelen heyet, Kent Konut’u ziyaret etti. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ercan Uçarlı, Etüt Proje Dairesi Başkanı Cüneyt Yalçınkaya ve Kamulaştırma Şube Müdürü Mehmet Tansık’ın da aralarında bulunduğu heyeti Kent Konut A.Ş. Genel Müdürü Yalçın Özon misafir etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut A.Ş’nin çalışmalarını tanıtan Genel Müdür Özon, Kocaeli’ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Genel Müdür Yalçın Özon, Samsun’dan gelen heyete, Kocaeli’nde uygulanan kentsel dönüşüm projeleri hakkında brifing verdi. Kentsel dönüşümün, şehrin önemli bir bölümünde proje kapsamında sistematik bir şekilde yapılması ve mevcut yapı stoklarının kontrolü hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Olası deprem ve risklere karşı toprak zeminin ve üzerindeki yapının risk değerlemesi yapılarak, toprak zeminin yapısına uygun temelli yapıların yapılmasının önemi vurgulandı.

Genel Müdür Yalçın Özon, zemine uygun yapılaşma sayesinde olası depremlerde yaşanılabilecek can ve mal kaybının en aza indirilmesinin önemine vurgu yaptı. Özon, daha sonra, çarpık şehirleşmeyi düzenlemek amacıyla Kocaeli ilinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili detaylı sunum çalışması ile bilgilendirmelerde bulundu. Kentsel dönüşüm çalışmalarının yanı sıra Kent Konut’un uygulamış olduğu kentsel dönüşüm projeleri ve hafriyat gezilerinde bulunan heyet, üç gün boyunca Kocaeli ilinde incelemelerde bulundu.
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