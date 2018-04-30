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30 Nisan 2018 Pazartesi 17:44

Kertil Tekke’de hıdrellez etkinliği

İzmit Belediyesi tarafından Kertil Tekke meydanında hıdrellez etkinliği düzenlenecek.

Kertil Tekke'de hıdrellez etkinliği
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İzmit Belediyesi tarafından Kertil Tekke meydanında hıdrellez etkinliği düzenlenecek.

İzmit Belediyesi her yıl olduğu gibi bu senede hıdrellez etkinliği düzenleyecek. Etkinlik 4 Mayıs Cuma günü saat 20.30 da gerçekleşecek. Kertil Tekke etkinliklerine herkesi davet eden yetkililer, “Geleneksel Kertil Tekke etkinliklerinde mehteran takımının gösterisi Tasavvuf Müziği, Kur’ anı Kerim Tilaveti ve Mevlidi Şerif okunacak. Etkinliğe bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.
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