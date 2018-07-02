Kırmızı otobüs İzmit’i tanıtıyor

Kırmızı otobüs ile İzmit turu Cumhuriyet Çocuk Parkı’ndan başlıyor. Rehber eşliğinde kırmızı otobüs ile Cumhuriyet Parkı’ndan hareket edenler sırası ile saray kalıntıları, amfi tiyatro, Kara Burç, Orhan Cami, Süleyman Paşa Hamamı, Akçakoca Dere Cami, Akçakoca Osmanlı Meydanı, Sırrı Paşa Konağı, Yeşil Konak, Yumartacı Mescidi, Kapanca Sokak, Zeliha Kadın Çeşmesi, Mustafa Türk Sanat Galerisi, Butik Otel, Basın Müzesi, Saat Kulesi ve Kültür Tepesi’ni geziyorlar.

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen kırmızı otobüs turları ile şehrin tanıtımı yapılıyor.

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen kırmızı otobüs turları ile şehrin tanıtımı yapılıyor.Kırmızı otobüs ile İzmit turu Cumhuriyet Çocuk Parkı’ndan başlıyor. Rehber eşliğinde kırmızı otobüs ile Cumhuriyet...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.