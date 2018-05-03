Kitap Fuarı için yürüdüler

10. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen etkinlikte, “Evden Okula, Haydi Anneler Spora” projesinin kadınları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile yürüdü.

Halkla sağlıklı yaşam yürüyüşleri yapan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu bu kez Kitap Fuarı için yürüdü. Başkan Karaosmanoğlu, 10. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen etkinlikte “Evden Okula, Haydi Anneler Spora’’ projesinde yer alan kadınlarla birlikte Gebze Teknik Üniversitesi’nin ormanlık alanında sabah yürüyüşü yaptı. Yürüyüş sonunda beslenme ve diyet uzmanı Dilara Koçak, bayanlara spor yapmanın ve sağlıklı beslenmenin faydalarını anlattı.

Sağlıklı beslenme ve spor yapma konusunda bilgiler aktaran Koçak, Başkan Karaosmanoğlu tarafından öncülük edilen yürüyüşlerin ve “Evden Okula, Haydi Anneler Spora” projesiyle ev hanımlarının spor yapmaya teşvik edilmesini takdirle karşılandığını belirtti. Başkan Karaosmanoğlu’na halkı spor yapmaya ve sağlıklı yaşamaya öncülük ederek bu konuda projeler yürütmesi sebebiyle teşekkür etti.

Egzersiz yapmanın insanı mutlu edeceğini belirten Koçak, “Egzersiz yaptıktan sonra gününüz daha iyi ve enerjik geçecektir” dedi.