KOCAELİ:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:50

Kitapseverler, kütüphanede sabahlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan10. Kocaeli Kitap Fuarı’nın ilk etkinliğinde kitapseverler, yazarlarla bir geceyi Büyükşehir Halk Kütüphanesi’nde geçirecek.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kocaeli...

Kitapseverler, kütüphanede sabahlayacak
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan10. Kocaeli Kitap Fuarı’nın ilk etkinliğinde kitapseverler, yazarlarla bir geceyi Büyükşehir Halk Kütüphanesi’nde geçirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, 10. yaşında. Fuarın ilk etkinliği 27 Nisan Cuma gecesi yapılacak. ‘’Kütüphanede Bir Gece’’ etkinliğinde saat 23.00’ten 06.00’ya kadar kitap okurları, Büyükşehir’in Halk Kütüphanesi’nde sohbet ederek ve kitap okuyarak sabahlayacak. Seka Bilim Merkezi’nde yer alan Büyükşehir Halk Kütüphanesi, 10. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında Türkiye’de ilk kez yapılacak bir etkinliğe sahne olacak.

Gazeteci-aktivist Hakan Albayrak, Gazeteci-Yazar Ebubekir Kurban, Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarı İsmail Kılıçarslan ve Yazar-Şair Mevlana İdris, gece boyunca kitapseverlerle beraber olacak.
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