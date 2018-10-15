KOCAELİ:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:33

KO-MEK drama kursuna ilgi büyük

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim kursları(KO-MEK), yetişkinlere yönelik verdiği drama kursları büyük ilgi görüyor.KO-MEK drama kursları ile önemli bir eğitim hizmetine imza atıyor. Özellikle kursa katılan ve yeni mezun...

KO-MEK drama kursuna ilgi büyük
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim kursları(KO-MEK), yetişkinlere yönelik verdiği drama kursları büyük ilgi görüyor.

KO-MEK drama kursları ile önemli bir eğitim hizmetine imza atıyor. Özellikle kursa katılan ve yeni mezun olan öğretmenler, üniversitelerinden aldıkları pratik bilgilerini KO-MEK ile hayata geçirme şansı yakalıyor. Drama kurslarına öğretmenlerin yanı sıra, mühendisten psikoloğa ve emeklilere kadar toplumun her kesiminden vatandaş katılıyor.

Derslere özellikle bu yıl okullarından mezun olan öğretmenler ilgi gösteriyor. Yeni mezun öğretmenler, okullarında aldıkları pratik eğitimi KO-MEK kursunda uygulamalı olarak hayata geçiriyor.

Derslerde, kursiyerlere iletişim, etkileşim, tanışma başlıklarında oyunlar öğretiliyor. Bunun yanı sıra uyum ve güven etkinlikleri, algı eğitimi, empati gelişimi, doğaçlama, hareket ses ve nefes ile oyun ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar konusunda bilgi veriliyor. Alınan eğitim, mühendislerin sunumlarını yaparken ve toplum karşısında konuşurken başarısında önemli rol oynuyor. Emekli vatandaşlar ise kurs sayesinde zamanlarını hem eğlenceli hem de öğretici bir faaliyetle geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Drama eğitimi kapsamında kursiyerlere 120 saatlik ve 3 ay süren bir eğitim veriliyor. Eğitim sonunda başarılı olanlar KO-MEK Sertifikası almaya hak kazanıyor. Bu sertifikayı alan bir eğitmen kendi okulunda egzersiz sınıfı açabiliyor. Drama kursu KO-MEK’in en fazla ilgi gören branşları arasında yer alıyor. Yaklaşık 7 yıldır faaliyetlerini sürdüren branştan bugüne kadar 733 kursiyer ücretsiz yararlandı. Söz konusu ilgi nedeniyle, branş, bu yıl da müfredat programına alındı. Branşın dersleri Mevlana ve Mimar Sinan Kurs Merkezleri’nde devam ediyor. Drama eğitimine 14 yaş üstündeki tüm vatandaşlar katılabiliyor. Kursa katılmak isteyenler başvurularını KO-MEK’in resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor.
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