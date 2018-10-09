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09 Ekim 2018 Salı 16:55

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz basın mensupları ile buluştu

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı ile geçtiğimiz aylarda Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Habib Korkmaz, basın mensupları ile tanışma toplantısında bir araya geldi.Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nin 2018...

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz basın mensupları ile buluştu
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Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı ile geçtiğimiz aylarda Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Habib Korkmaz, basın mensupları ile tanışma toplantısında bir araya geldi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nin 2018 yılı Ana Kararnameleriyle 3 eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt’un yerine atanan eski Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, basın mensupları ile bir araya geldi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı makamında gerçekleşen tanışma toplantısında Korkmaz, basın mensuplarına görevi sırasında Kocaeli basını ile uyumlu bir şekilde çalışmalarını yürütmek istediğini söyledi. Basın mensuplarının bireysel olarak kendisine ulaşabileceklerini belirten Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, görevi süresince Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın basın mensuplarının görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını kaydetti.

Daha önceki görev yerlerinde de basın mensupları ile sorunsuz bir şekilde çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Korkmaz, “Bizim makamımız gereğince bir görevimiz var. Bizim görevimiz adaleti sağlamak ve yargının en güzel şekilde temsilini sağlamaktır. Sizler de kamuyu aydınlatma, bilgilendirme görevini yerine getiriyorsunuz. Görevlerimiz icabınca bir arada çalışma imkanımız olacak. Çünkü siz haber yapıyorsunuz ve adliyede de çok sayıda haber olacak konu var. Bu vesile ile sizler bilgi almak için geleceksiniz, bizler de sizlere bilgi vereceğiz. Bilgi konusunda kesinlikle cimri davranmayacağım. Çünkü bu konunun özünde samimiyet olduğuna inanıyorum. Arkadaşlarımız samimiyetle yapacakları haber konusunda bana gelebilirler” dedi.

Toplantı, basın mensupları ile yapılan karşılıklı fikir alışverişinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.
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