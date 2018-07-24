Kocaeli Devlet Hastanesi’ne 310 araçlık otopark

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Devlet Hastanesi yanında bin 400 metre kare alana sahip otopark alanı oluşturuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin belli noktalarında açık ve kapalı otopark alanları yapan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyaç duyduğu bölgelerde de bu hizmeti gerçekleştiriyor. Bu kapsamdabir kısım blokları yıkılarak yapılan yeni binasıyla Kocaeli’ye hizmet veren Kocaeli Devlet Hastanesi şehir merkezinde olması sebebiyle vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Bu sebepten dolayı otopark sıkıntısı oluşmaması için hastanenin yanında yeni bir otopark alanı oluşturuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından uygulama çalışmaları yürütülen otopark, hastane alanın kuzeybatı kısmında oluşturuluyor. Bin 400 metrekare alanda yapılan çalışmada 5 bin metreküp dolgu, bin 200 metre altyapı 50 metre de istinat duvarı çalışması yapılıyor.

310 araç kapasitesine sahip olacak otopark asfaltlanarak park bölümlerine ayrılacak. Çalışmada 8 bin ton pmt 3 bin ton binder asfalt, 2 bin tonda aşınma asfaltı kullanılacak. Otoparkta oluşturulacak kaldırımlara ise 3 bin metre bordür döşenecek. Çalışma kapsamında otoparkta giriş çıkışlar da düzenlenecek. Büyükşehir tarafından otoparkın zemin ve istinat duvarı çalışmaları sürdürülüyor.