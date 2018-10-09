“Kocaeli Kadın Sağlığı Eğitim Projesi”nde 163 bin kadına ulaşıldı

“Kocaeli Kadın Sağlığı Eğitim Projesi”nde il genelinde 163 bin kadına sağlık eğitimi verildi. Projede hedeflenen sayının yüzde 25’ine ulaşan ilçe sağlık müdürlüklerine ve çalışanlarına belge verildi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kocaeli Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” kapsamında il genelinde 671 bin olarak belirlenen hedef kadın nüfusunun yüzde 25’ine ulaşıldı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy koordinesinde yürütülen proje kapsamında 163 bin kadına, kadın sağlığıyla ilgili bilgi verilerek, tedavi işlemleri uygulandı.

Kocaeli’nin her ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüklerince yürütülen projede ilçe kapsamında yüzde 25’lik hedefi geçenlere ise “Başarı Belgesi” takdim edildi. Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp konferans salonunda düzenlenen törenle takdim edilen belgeler Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy tarafından takdim edildi. Törene Vali Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, ilçe sağlık müdürleri, davetliler ve basın mensupları katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan törende yürütülen proje hakkında sunum yapılarak katılımcılara bilgi verildi.

Yaklaşık bir yıl önce başladıkları proje kapsamında 671 bin olarak hedeflenen kadın sayısının yüzde 24.3’üne ulaştıklarını belirten Vali Hüseyin Aksoy, “Bugün özellikle bu projede görev alan ve belirli bir başarıyı yakalamış olan arkadaşlarımıza başarıyı yakalamış arkadaşlarımıza başarı belgesi vermek için buradayız. Ekim ayı meme kanserinde farkındalık ayı. Bu ay içerisinde bu belgeleri vermeyi arzu ettik. Yaklaşık bir yıl önce başladığımız bu projede hedefimizin yaklaşık olarak yüzde 24.3 üne ulaştık. 163 bini aşan bir sayıya ulaştık. Buradaki hedefimiz Kocaeli nüfusunun 671 bin olan bütün 15-69 yaş arasındaki kadınlarına ulaşabilmek” dedi.

Proje kapsamında birçok konuda eğitim verildiğini ve eğitimlerde yüzde 25’lik hedefi geçen İlçe Sağlık Müdürlükleri ve çalışanlarına belge takdim edeceklerini dile getiren Aksoy, “Meme kanserinde de erken teşhis çok önemli. Bunun içinde kendi kendin muayene edebilecek bilgi seviyesine ulaşabilmek ve farkındalık oluşturmak için biz bu projeyi başlattık. Tabi sadece meme kanseri konusu değil. Kadınlarımı bulmuşken onlara birçok noktada farklı bilgileri vermeyi arzu ettik. Kadına yönelik şiddetten obeziteye kadar birçok konuyu kapsayan bir eğitim programı südrüyoruz. Bu kapsamda çok önemli çalışmalar ortaya koyuldu. Özellikle Kocaeli genelinde her ilçemizde bu çalışmalar yürütüldü. Bugün sadece yüzde 25 ve üzeri hedefe ulaşan ilçelerimizi ödüllendirmek istedik. Emeği geçen ve çalışan herkese teşekkür ederim. Öyle zannediyorum ki sizlerde bu projede yer almaktan keyif alıyorsunuz. Hem mesleki anlamda yapmamız gereken çakışmaların yanında sosyal yönde çalışmaları da ortaya koyduğumuz bir proje” diye konuştu.

Proje kapsamında yüzde 25’lik oranı geçen 7 ilçe sağlık müdürlüğüne ve projede görevli 20 personele “Başarı Belgesi” takdim edildi. Her ilçenin belgesini ilçe sağlık müdürleri aldı. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.