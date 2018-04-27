KOCAELİ:
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27 Nisan 2018 Cuma 10:44

Kocaeli kitaba koşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nın tanıtımı kapsamında Kitaba Koş etkinliğini düzenliyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nın tanıtımı...

Kocaeli kitaba koşacak
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nın tanıtımı kapsamında Kitaba Koş etkinliğini düzenliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nın tanıtımı kapsamında spor ve kitap okuma alışkanlığını bir arada buluşturmak amacıyla Kitaba Koş etkinliği düzenliyor. Düzenlenen etkinliğin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Kitaba Koş etkinliği 29 Nisan Pazar günü saat 9.30’da SEKA Park’tan başlayacak. 4 kilometrelik halk koşusuna tüm vatandaşlar katılabilecek.

Kitaba Koş etkinliği bu yıl tek etaptan oluşacak. Halk koşusu etabı SEKA Park’tan başlayacak ve atletizm sahasında son bulacak. Atletizm Pistinde yarışı tamamlayan vatandaşlara kitap hediye edilecek. Vatandaşlar isterse bu kitapları alanda belirlenen noktalardaki kargo alanına vererek, Doğu bölgesinde ihtiyacı olan okullara kitap bağışında bulunabilecek.
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