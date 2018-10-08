KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:11

Kocaeli’de 5 kilo 337 gram esrar ele geçirildi

Kocaeli’de polis ve jandarma ekiplerince 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kilo 337 gram esrar ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli'de 5 kilo 337 gram esrar ele geçirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kocaeli’de polis ve jandarma ekiplerince 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kilo 337 gram esrar ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli’de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 18 kök kenevir, 15 gram 80 miligram sentetik kannabinoid (bonzai), 41 adet ecstasy, 20 adet captagon, 12 gram 90 miligram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku