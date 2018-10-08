Kocaeli’de 5 kilo 337 gram esrar ele geçirildi

Kocaeli’de polis ve jandarma ekiplerince 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kilo 337 gram esrar ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli’de polis ve jandarma ekiplerince 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kilo 337 gram esrar ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli’de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 18 kök kenevir, 15 gram 80 miligram sentetik kannabinoid (bonzai), 41 adet ecstasy, 20 adet captagon, 12 gram 90 miligram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.