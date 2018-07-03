Kocaeli’de 64 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi KOSKEM cankurtaranları, önceki hafta içerisinde 64 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin cankurtaranları Kocaeli sahillerinde görevlerini sürdürüyor. İtfaiyenin Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) bünyesinde faaliyet gösteren cankurtaranlar olası boğulma vakalarına karşı sahillerde tetikte bekliyorlar. STK’ların da görev aldığı 200 cankurtaran yaz aylarında vatandaşların rahatça denize girebilmeleri için devriye geziyor. Yazın ortasında havaların iyice ısınması ve tatil sürecine girilmesiyle vatandaşlar sahillere akın etmeye başladı. Yoğunlaşan sahillerde can kaybının yaşanmaması için cankurtaranlar daha da dikkatli gözlem yapıyorlar. Sahilden dürbünle denizi tarayan cankurtaranlar jet-skilerle devriye gezerek açığa yüzen vatandaşları kıyılara doğru yönlendiriyorlar. Olası vakalara da hızlı bir şekilde müdahale ediliyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Kocaeli sahilinde cankurtaranlar 8 sahil bölgesinde yaşanan 64 boğulma vakasına müdahale etti. Cankurtaranlar Cebeci bölgesinde 15, Kumcağız bölgesinde 21, Miço bölgesinde 10, Sarısu bölgesinde 3, Seyrek bölgesinde 3, Bağırganlı bölgesinde 3, Karamürsel bölgesinde 5 ve Bayramoğlu plajında 4 kişiyi kurtardı. Bu bölgelerde KOSKEM’le birlikte görev yapan ambulans birimi de 48 vatandaşa çeşitli durumlardan dolayı sağlık hizmeti verdi.

Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için İtfaiye Daire Başkanlığı KOSKEM tarafından 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti veriliyor. Haftanın 7 Günü Karamürsel Altın Kemer Plajı, Ereğli Plajı, Darıca Bayramoğlu Halk Plajı, Darıca Bayramoğlu Kadınlar Plajı, Karadeniz sahillerinde ise (Cebeci Halk Plajı, Kerpe Halk Plajı, Kumcağız Halk Plajı, Sarısu Halk Plajı, Seyrek Halk Plajı, Bağırganlı Halk Plajı) olmak üzere 10 bölgede çalışma yapılıyor. Bu yıl Kocaeli İtfaiye Dairesi personeli ve gönüllüler, Gebze Teknik Üniversitesi, Akut Kocaeli, MAG Kocaeli Şubesi, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu Derneği, Mercan Yüzme Kulübü ve Kocaeli Yüzme Kulübü’nden toplam 200 cankurtarandan oluşuyor.