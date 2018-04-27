Kocaeli’de bin 939 şahıs sorgulandı

Ülke genelinde gerçekleştirilen çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim uygulamasının Kocaeli ayağında bin 939 kişi sorgulanırken, aranan 1 şahıs yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve sağlıklarını etkileyecek tehlikeli maddelerden korumak, güvenli bir eğitim ve öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla ülke genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamanın Kocaeli ayağında Asayiş, Çocuk, Narkotik, TEM, Muhabere Elektronik, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinden 106 ekip ve 372 personel görev aldı. Kocaeli genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamalarda bin 939 şahıs sorgulanırken, bir aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinden bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Araçlar üzerinde yapılan uygulamada ise 453 araç kontrol edilirken, bu araçlardan 11’üne muayene eksikliği nedeniyle işlem yapıldı. Ayrıca uygulamada 146 internet kafe kontrol edilirken, 1 internet kafeye ruhsatı olmamasından, 2 kafeye öğrenci bulundurmaktan ve bir kafeye de yaşı küçük çocuk bulundurmaktan idari işlem uygulandı. 15 oyun salonu ve 65 kafe, kahvehane de kontrol edilirken, 1’ine kapalı alanda sigara içirtmekten, 1’ine nargile içme ruhsatı olmadığı halde nargile içirtmekten, 1’ine iş yeri ruhsatı bulunmamasından, 1’ine kimlik bildirimi yapılmamasından idari işlem yapıldı.