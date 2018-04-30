KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:52

Kocaeli’de deprem bilinci aşılanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Kocaeli İl Müdürlüğü’nde görevli 60 personele, uygulamalı deprem eğitimi verildi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde...

Kocaeli'de deprem bilinci aşılanıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Kocaeli İl Müdürlüğü’nde görevli 60 personele, uygulamalı deprem eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren, Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nde deprem eğitimleri verilmeye devam ediyor. Merkezde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personellerinin yanı sıra, diğer kurum ve kuruluşlara da deprem eğitimleri veriliyor. Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Kocaeli İl Müdürlüğü sivil savunma ekibinde görevli 60 personele uygulamalı deprem eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde uygulamalı deprem eğitimi yapıldı. Eğitimde deprem anını birebir yaşadıkları simülasyonlu deprem eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim sonunda personellere katılım belgesi ve bilgilendirici dokümanlar verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku