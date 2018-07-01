Kocaeli’de hizmetler cepte

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birçok alanda gerçekleştirdiği hizmetlerin mobil uygulamalarını, vatandaşların kullanımına sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği hizmetlerle vatandaşa kolaylık sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, mobil cihaz kullanımının her geçen gün arttığı ve insanların hızla mobiliteye geçtiği dünyada çağın gereksinimlerine ayak uyduruyor. Kurumun Yönetim Bilgi Sistemleri birimi, vatandaşın hizmetlerini daha etkin kullanabilmeleri amacıyla mobil uygulama çalışmalarını geliştirerek sürdürüyor. 2017 yılından itibaren bu tür mobil uygulamalar yaygınlaştırılarak halkın kullanımına sunuldu.

Kurumla ilgili haber, faaliyet, duyuru, ulaşım gibi her türlü içeriğin yayınlandığı uygulama olan “e-Kocaeli” mobil uygulaması, 2017 yılında yenilenerek yeni tasarım ve yeni teknolojik alt yapısıyla vatandaşların kullanımına sunuldu. Toplamda 100 bin civarında kullanıcı tarafından indirilen uygulama sayesinde vatandaşlar ulaşım bilgileri, şehir rehberi, kurumsal haber ve duyurulara anında ulaşma imkânı buluyor. Ayrıca kullanıcılar nöbetçi eczane ve diğer kurum ve kuruluşlara, uygulama içinde yol tarifi alarak kolayca erişim sağlayabiliyor.

“e-KOMOBİL” Uygulaması sayesinde, Android ve İOS yazılımlı akıllı telefonlarda kullanılan uygulama ile “Yolcu Bilgilendirme” bölümü altındaki “Akıllı Durak” ekranı ile vatandaşlar, durakta bekleme sürelerini öğrenebiliyor. Bunun için online olarak araçlardan alınan GPS verileri doğrultusunda duraklara yaklaşan araçlara ait hat, durağa yaklaşma bilgileri, durak sayısı ve bekleme süresi olarak sunuluyor.

Vatandaşlara, kentimizin doğa ve yürüyüş parkurlarını daha yakından tanıtmak ve bu doğa harikası rotalara kolay erişimlerini sağlamak amacıyla “Kocaeli Yürüyüş Parkurları” mobil uygulaması devreye sokuldu. Doğaseverlerin kullanımına sunulan uygulama, iki ay gibi çok kısa bir sürede 2 binin üstünde kullanıcı tarafından mobil cihazlara yüklendi. Uygulama sayesinde Kocaeli’nin bin 500 km’lik yürüyüş parkurları tüm detaylarıyla doğaseverlerin cebine geliyor. Arttırılmış gerçeklik teknolojisinin de kullanıldığı uygulama içinde nerede yürüyüş parkuru olduğunu bilmeseniz dahi telefonunuzu resim çekme modunda tutarak o bölgedeki parkurları görüntülenebiliyor. Uygulama ile rota hakkında bilgilere anında ulaşılarak parkur bölgesine kolayca erişim sağlanabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Mezarlık Bilgilendirme ve Yönlendirme uygulamasıyla, vatandaşların mezar ziyareti sırasında zahmet çekmeden istediği mezarı bulabilmesi amaçlandı. Uygulama ile “Kabir Arama” bölümünde mevtalar ad, soyadı, baba adı ve ölüm tarihi kriterlerine göre sorgulanabiliyor. Sorgu sonucunda mezar taşı fotoğrafı görüntülenebilmekte, “Kabire Git” butonu ile araç, toplu ulaşım/, ürüme kategorilerinde rota oluşturulabilmekte ve sesli navigasyon yapılabilmekte. Uygulama İOS ve Android marketlerinden, akıllı cep telefonlarına, tablet ve diğer mobil cihazlara kolaylıkla indirilebiliyor.